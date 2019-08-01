القضاء الاداري يصادق على قرار إقالة محافظ ذي قار يحيى الناصري

2019/08/01 | 14:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر مصدر في القضاء ان" المحكمة الإدارية، ردت الطعن المقدم من محافظ ذي قار، يحيى الناصري، وصادقت على قرار بصحة الاستجواب والاقالة".و صادقت محكمة القضاء الاداري، اليوم الخميس، على قرار اقالة محافظ الديوانية سامي الحسناوي.واكد المصدر، على، ان" محكمة القضاء الاداري صادقت على قرار مجلس المحافظة الديوانية، القاضي بإقالة المحافظ سامي الحسناوي من منصبه".انتهى..م.م

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