2019/08/01 | 14:14

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وثيقة: محكمة القضاء الإداري توافق على قرار إقالة محافظ الديوانية

كلمة -

بغداد

وافقت محكمة القضاء الاداري، يوم الخميس، على قرار اقالة

محافظ الديوانية سامي الحسناوي.

وذكرت وثائق للمحكمة اطلع عليها موقع كلمة

الإخباري ان "محكمة القضاء الاداري، وافقت على قرار اقالة

محافظ الديوانية سامي الحسناوي من منصبه".

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