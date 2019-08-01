طقس العراق: فصل الصيف سينتهي بعد ٣٧ يوماً

2019/08/01 | 14:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كلمة -

بغداد

ذكر المتنبئ الجوي واثق السلامي، يوم الخميس، إنه من

الناحية المناخية فالعراق تفصله مدة 37 يوماً عن بداية فصل

الخريف.

وذكر السلامي في منشور له على موقع فيس بوك، أن "درجات الحرارة

ستشتد اليوم الخميس ويوم الجمعة، مع تأثير لدرجات الحرارة في أغلب

مناطق العراق مع استمرار نشاط رياح السموم الشمالية الغربية ثم

تنخفض درجات الحرارة اعتباراً من يوم الأحد المقبل وبمعدل ٢ درجة

مئوية"، مشيراً الى أنه "من الناحية المناخية، فتفصلنا مدة ٣٧ يوما

– المصادف 6 أيلول – عن بداية فصل الخريف وانتهاء فصل الصيف".

وبشأن درجات الحرارة، أفاد السلامي، بأنها سجلت أعلى معدلاتها

كالتالي:

ذي قار 50

البصرة وميسان والنجف وديالى 49

بغداد والديوانية والسماوة 48

بابل وكربلاء بـ47

كركوك 46

صلاح الدين ونينوى 45

والانبار 44

أربيل 43

السليمانية ودهوك 41

وتابع السلامي، أن "السبت المقبل ستبدأ درجات الحرارة بالانخفاض"،

لافتاً إلى أن "الثلث الأول من شهر آب ستكون درجات الحرارة في

معدلاتها العامة".

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