الحكيم يدعو الايزيديين للبقاء في العراق وعدم الهجرة الى البلدان الاخرى

2019/08/01 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، الايزيديين الى عدم الهجرة ومغادرة العراق الى البلدان الاخرى.

وقال الحكيم في تصريح ان القضاء على داعش لا يتم عبر الوسائل الامنية فقط بل يجب مكافحة جميع العوامل التي ادت الى ظهوره لضمان عدم عودته مجددا، مشددا على ضرورة أن يتمسك الايزيديون بوطنهم اذ ان الهجرة ليست حلا ويتعين على الايزيديين الحفاظ على تاريخهم وتراثهم وارضهم.

ودعا الحكيم الى اعادة اعمار سنجار والعمل على عودة النازحين اليها، مؤكدا ان حل الخلافات والقضايا العالقة بين اربيل وبغداد سيعود بالمنفعة لمناطق الايزيديين.

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