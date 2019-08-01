2019/08/01 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظمت رابطة شريك القرآن الطلابية إحدى تشكيلات مؤسسة ملتقى العلم والدين الثقافية في ذي قار /قضاء الرفاعي مهرجان ثقافي وفكري لتكريم طلبة المرحلة المتوسطة المتميزين ، حيث ابتدأ المهرجان بقراءة ايات من الذكر الحكيم ، للقارئ علي العامري تلاه كلمة للسيد أحمد الزاملي في السعي للآخرة وماهية أنواع السعي للوصول الى الهدف المرسوم .كما …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تكريم المتفوقين والمتميزين هدف اساسي تتبناه مؤسسة ملتقى العلم والدين الثقافية في ذي قار وتسعى لتحقيقه دائماً النعيم نيوز.

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