2019/08/01 | 14:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قوات الحشد الشعبي عن صد تعرضا إرهابيا تابعا لعصابات داعش على احدث قرى جزيرة صلاح الدين.وقال المتحدث باسم عمليات صلاح الدين للحشد الشعبي مشتاق طالب، في تصريح لـ”العهد” واطلعت عليه وكالة صدى الاعلام، ان “قوات الحشد الشعبي صدت بحزم تعرضا لخلايا داعش على قرية البو جميل التابعة لمنطقة سيد غريب في محافظة صلاح

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد الشعبي يحبط تعرضا لداعش في جزيرة صلاح الدين وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يحبط تعرضا لداعش في جزيرة صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يحبط تعرضا لداعش في جزيرة صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).