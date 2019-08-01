الدفاع تنفي ما أشيع عن إقالة الغانمي من منصبه

2019/08/01 | 14:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبرت وزارة الدفاع، تناقل أخبار إحالة رئيس اركان الجيش عثمان الغانمى على التقاعد استهداف واضح لشخصية عسكرية مهنية حاربت الارهاب وساهمت بشكل فعال مع زملائه القادة المقاتلين في تحرير العراق من الارهاب المتطرف.

ونفت الوزارة، في بيان ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من اخبار تتعلق بإحالة رئيس اركان الجيش الفريق اول الركن عثمان الغانمي على التقاعد مؤكدة ان موقعها الرسمي وصفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي هي الجهة الرسمية الوحيدة لنقل الاخبار الخاصة بها.

ودعت الوزارة الى توخي الدقة والحذر في نقل المعلومة والحقائق والتأكد من المصادر الرسمية لوزارة الدفاع.

“ساحات التحرير”

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