العصائب والمالكي ينتقدان انتهاك

2019/08/01 | 14:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأثارت طريقة افتتاح بطولة غرب آسيا في ملعب كربلاء الدولي موجة من الردود والاستنكارات من قبل أحزاب إسلامية وفصائل مسلحة، معتبرين أن الافتتاح وما رافقه من رقص يعد "انتهاكًا صارخًا لقدسية كربلاء".

العبودي: افتتاح بطولة غرب آسيا في كربلاء بالغناء والرقص إساءة لقدسية المدينة، ولا بد أن تكون هنا وقفة، وتحقيق في الموضوع

علّقت حركة عصائب أهل الحق، في 1 آب/أغسطس، على مجريات حفل افتتاح بطولة غرب آسيا الكروية الذي أجري في 30 تموز/يوليو 2019.

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قال المتحدث باسم الحركة، نعيم العبودي، في "تغريدة" على حسابه بـ"تويتر"، رصدها "ألترا عراق"، إن "افتتاح بطولة غرب آسيا في كربلاء بالغناء والرقص إساءة لقدسية المدينة، ولا بد أن تكون هنا وقفة، وتحقيق في الموضوع".

أضاف العبودي أن "التطور والثقافة لا تعني أن نتخلى عن ديننا وقيمنا وثقافتنا وتقاليدنا".

في الأثناء، استنكر رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، ما حصل في ملعب كربلاء، مطالبًا الحكومة بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المقصرين.

وقال المالكي في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، "نستنكر وندين بشدة ما حصل مساء أمس في ملعب محافظة كربلاء المقدسة خلال افتتاح بطولة غرب آسيا، والتي رافقها حفل موسيقي راقص يعدّ تجاوزًا على حرمة المدينة وهتكًا لقدسية مدينة الإمام".

المالكي: نستنكر وندين بشدة ما حصل مساء أمس في ملعب محافظة كربلاء المقدسة خلال افتتاح بطولة غرب آسيا، والتي رافقها حفل موسيقي راقص يعدّ تجاوزًا على حرمة المدينة وهتكًا للقدسية

وطالب المالكي "الحكومة بفتح تحقيق عاجل لمحاسبة المقصرين ومن يقف خلف هذا التجاوز الفاضح على حرمة المدينة المقدسة، سواء كانت الحكومة المحلية أو وزارة الشباب والرياضة أو الاتحاد العراقي لكرة القدم"، مشددًا على "ضرورة ضمان عدم تكرار هذه الأفعال مجددًا".

كان محافظ كربلاء نصيّف الخطابي، دعا في 1 تموز/يوليو إلى حماية قدسية المحافظة من ما وصفها بـ"الانتهاكات الممنهجة وغير الممنهجة"، مؤكدًا أنه كان "من بين المصرّين على إقرار قانون قدسية كربلاء".

وتستضيف الملاعب العراقية بطولة غرب آسيا في أول بطولة رسمية تقام على الأراضي العراقية منذ أكثر من عقدين، ويأمل العراق في أن تعزز استضافتها، في حظوظ رفع حظر إقامة المباريات الدولية على ملاعب بغداد.

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