ضفاف سينمائية في حركة الفيلم العراقي

2019/08/01 | 14:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدر للكاتب والمخرج السينمائي حسين السلمان كتابه الجديد ( ضفاف سينمائية ــ حركة الفيلم العراقي ) عن دار النشر السورية امل الجديدة2019.

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