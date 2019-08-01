2019/08/01 | 14:26

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العبودي لافاق : تمت المصادقة على قرار اقالة محافظ ذي قار

الخميس

01

أب

2019 :

02:15 pm

29

عضو مجلس محافظة ذي قار رجاح العبودي يعلن ان محكمة القضاء الاداري

تقيل محافظ ذي قار يحيى الناصري و ترفض الطعن الذي تقدم به حول قرار

مجلس محافظة ذي قار بأقالته

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