2019/08/01 | 14:26

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عبد المهدي والحلبوسي يؤكدان أهمية التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

أكد رئيسا الوزراء عادل عبد المهدي والبرلمان محمد الحلبوسي أهمية

التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ودعم الحكومة في تنفيذ

برنامجها وفق التوقيتات المحددة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

جاء ذلك لدى إستقبال عبد المهدي في مكتبه الحلبوسي وتدارسا الأوضاع

الأمنية والسياسية والاقتصادية في البلاد وآخر التطورات الإقليمية

والدولية ، كما إستعرض اللقاء نتائج زيارة رئيس مجلس النواب إلى

الكويت لمناقشة سبل استثمار الأموال التي خُصصت لإعادة إعمار العراق

في مؤتمر الكويت الدولي للمانحين .

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