2019/08/01 | 14:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} انتقد انلائب محمد الكربولي، الخميس، قيام رئيس الوزراء بسحب صلاحيات العمل الروتينية من وزير الصناعة والمعادن.

وقال الكربولي في تغريدة على موقع تويتر ان "رئيس الوزراء يقرر سحب صلاحيات العمل الروتينية من وزير الصناعة والمعادن، ويبقي على صلاحيات وزراء آخرين رغم اجراءاتهم العاصفة في وزاراتهم!!".وتسائل الكربولي "ترى ما الداعي لوجود الوزراء اذا كانت الصلاحيات تسحب او تبقى تبعاً للمزاج؟؟".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكربولي ينتقد قيام عبد المهدي بسحب صلاحيات وزير الصناعة والمعادن) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكربولي ينتقد قيام عبد المهدي بسحب صلاحيات وزير الصناعة والمعادن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).