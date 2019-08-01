السعودية تستجيب لطلب عراقي يخص رسوم {الفيزا}

2019/08/01 | 14:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف مسؤول سعودي، ان بلاده تدرس طلباً من العراق يخص رسوم تأشيرة الدخول {الفيزا}.

وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "سفير جمهورية العراق لدى السعودية قحطان طه خلف ألتقى بتميم بن بماجد الدوسري وكيل وزير الخارجية السعودية للشؤون القنصلية في مقر وزارة الخارجية السعودية، وقد تناول السفير موضوع تسهيل مرور المسافرين بين البلدين وفي كافة المنافذ الحدودية البرية والجوية والبحرية خصوصاً وان التطور المهم سيحدث من خلال فتح معبر عرعر الحدودي خلال شهر تشرين الاول 2019".وأشار السفير العراقي خلال اللقاء الى "موضوع رسوم سمة الدخول السعودية وأهمية تخفضيها وفقاً لمبدأ التعامل بالمثل، حيث ان التكلفة العالية لسمة الدخول السعودية تعرقل حركة المسافرين والتجارة بين البلدين وان الضرر بالتالي واقع على الشعبين اللذين يحرمان من العوائد الاقتصادية الضخمة التي من الممكن ان تحققها عملية تفعيل حركة التجارة السفر بين البلدين الشقيقين".من جانبه أكد وكيل وزير الخارجية السعودي على "حرص المملكة على تعزيز العلاقات مع العراق وأهمية تسهيل مرور المسافرين والبضائع، مبيناً انه تجري حالياً اعادة النظر في رسوم سمات الدخول السعودية مع الدول الشقيقة وفقاً لمبدأ التعامل بالمثل".انتهى

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