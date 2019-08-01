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شاهد بالفيديو.. بعد قرار هيكلة الحشد الشعبي ودمجه بالقوات الامنية... من التزم الصمت؟


شاهد بالفيديو.. بعد قرار هيكلة الحشد الشعبي ودمجه بالقوات الامنية... من التزم الصمت؟
2019/08/01 | 14:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: Xronh8hMpas

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