بعد المصادقة على إجراء الانتخابات في كركوك.. مكتب المفوضية فيها هل يكون عقبة أمام إجراء الانتخابات؟

2019/08/01 | 14:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقرير/ النور نيوز/ كركوكبعد ان صوت مجلس النواب في جلسته الرابعة والثلاثين على قانون التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية التابعة لها رقم (12) ‏لسنة 2018 ‏ وبحسب قانون انتخابات مجالس المحافظات المعدل، تجري انتخابات مجالس المحافظات ومن ضمنها كركوك، باستثناء إقليم كوردستان في 1 نيسان 2020.، بعد تدقيق سجل الناخبين في كركوك وفقا لإجراءات معينة.

المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أكدت من جانبها عن جاهزيتها لإجراء الانتخابات في محافظة كركوك وفق الموعد المحدد لها في شهر نيسان المقبل بالتزامن مع المحافظات الأخرى، ورغم هذه المستجدات فيما يخص انتخابات كركوك إلا انه قد تكون هناك عقبات أخرى تعيق إجراء هذه العملية الانتخابية في هذه المحافظة المحرومة من الانتخابات ومنذ 15 عاما.

حيث ان المكونين العربي والتركماني يطالبان بتغيير جذري في مكتب مفوضية الانتخابات في كركوك فيما يرى الكورد ان اي تغيير في المكتب لا يغير شيئا على ارض الواقع.

العرب في كركوك يؤكدون على وجود غبن على المكون العربي في عملية توزيع المناصب والأقسام في مكتب المفوضية وقال عضو المكتب السياسي للمجلس العربي في كركوك محمود زيدان العبيدي في تصريح خص به “النور نيوز”: بالتأكيد لدينا ملاحظات كبيرة من قبل المجلس العربي قي كركوك والمكون العربي عموما على عمل المفوضية بدءاً من عملية توزيع المناصب والأقسام في مكتب المفوضية إلى الممارسات التي حدثت منذ العملية الانتخابية السابقة في 2018 حيث لم تجري أية تعديلات على هذا المكتب وهناك غبن واضح للمكون العربي في مكتب المفوضية بدءا من رأس الهرم في الإدارة وحتى ابسط موظف”.

وبين العبيدي ان ” المكون العربي يطرقون كل الأبواب من أجل تعديل او تصحيح مسار المكتب في كركوك ولكن مسألة الانسحاب أو عدم المشاركة امر لم يتطرق إليه حتى ألان” لافتا الى انه “حتى بعد إعلان النتائج السابقة كانت هناك فقدان كبير للبطاقات التي تخص المناطق التي تم تحريرها من قبل داعش”.

المكون التركماني من جهته شدد على أنه ضمن مطالبه الى الكتل السياسية هو إجراء تغييرات في المفوضية التي قد تعيق إجراء العملية الانتخابية في كركوك وقال تحسين كهية رئيس الكتلة التركمانية في مجلس محافظة كركوك في حديث خص به “النور نيوز” انه “من ضمن مطالب الكتل السياسية هو إجراء تغييرات في المفوضية حيث أن بقاء هذه المفوضية قد يعيق عمل الانتخابات وقد يؤثر على نتائج الانتخابات”.

وأضاف كهية “هناك انعدام للثقة بهذه المفوضية وكذلك يجب مراعاة تواجد المكونات بشكل متوازن في مكتب المفوضية يكون هناك مراقبة بشكل جيد للعملية الانتخابية ونقلل من الأخطاء”.

الجانب الكوردي في كركوك يعتبر أن إجراء تغييرات في مكتب المفوضية ليست ذات تأثير كبير مؤكدة على وجود توازن قومي في مكتب كركوك وقالت جوان حسن عن قائمة التآخي الكوردية في مجلس محافظة كركوك في حديث لـ “النور نيوز” انه “لا أرى أن تغيير المفوضية هي تعتبر من النقاط الكبيرة والتي جعلوها كحجة من أجل عدم إجراء الانتخابات في محافظة حيث تمر الدورة الرابعة ولم تشهد كركوك اية انتخابات محلية وان ممثلي الشعب في هذه المحافظة لم يتغيروا”.

وحول عدم وجود توازن قومي في مكتب كركوك قالت جوان ” هم يتحدثون عن عدم وجود التوازن القومي والي اعرفه ان هناك توازن قومي في مكتب المفوضية وإنما هم يريدون تغيير مدير المفوضية وهم ينظرون إليه كمكسب قومي وانا لا ارى ان وجود مدير مكتب لقومية معينة أن يكون عائقا أمام إجراء العملية الانتخابية وان تكون نقطة رئيسية في إجراء الانتخابات من عدمها”.

واضافت “انا أرى أن تغيير المدير من العرب او التركمان لا يؤثر بذات المستوى لان في جميع الدوائر منصب المدير تكليف وتشريف ليس الا وان أعمال الدائرة تدار من قبل الموظفين وهم يرونه كمكسب قومي لهذا يضغطون عليه وان مجلس المفوضين في العراق شكل على أساس توافقي وكركوك ايضا فقط المسؤول هو كوردي والنائب والمناصب الاخرى موزعة بين القوميات”.

هذا وجرت آخر انتخابات لمجالس المحافظات العراقية في عام 2013، باستثناء كركوك المحافظة التي لم تشهد إجراء الانتخابات منذ اكثر من 14 عاما، بسبب الخلافات بين ممثلي مكونات المحافظة على عدد من مواد قانون الانتخابات، من ضمنها سجل الناخبين وتطبيع الوضع في كركوك.

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