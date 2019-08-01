السجن 15 عاما لأذريه عملت ممرضة لصالح “داعش”

2019/08/01 | 14:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة ‏الاتحادية، حكما بالسجن 15 عاما على مدانة اذربيجانية الجنسية لانتمائها ‏إلى عصابات داعش الإرهابي.‏

وذكر لمجلس القضاء الأعلى تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “الجنائية المكزية أصدرت الحكم بالسجن 15 عاما ضد مدانة اعترفت في التحقيق الابتدائي والقضائي بأنها سافرت مع طفلتها ‏وصديقتها إلى العراق بصورة غير مشروعة مرورا بتركيا وسوريا وثم ‏العراق وسكنتا تلعفر في دار سلمها لها داعش مجانا”.‏

وأضاف، أن “المدانة عملت في مستشفى تلعفر كممرضة وبصفة قابلة مأذونة”، ‏لافتا إلى أنها “عزت سبب دخولها إلى العراق هو الانضمام إلى داعش الإرهابي وكانت ‏تتسلم مبلغ سبعين ألف دينار شهريا”.‏

وأشار البيان، الى أن “المحكمة وجدت الأدلة كافية لتجريم المدانة وفق إحكام المادة ‏الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005”.‏

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