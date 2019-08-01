عمليات بغداد تعتقل 6 متهمين بالإرهاب والسرقة والابتزاز الالكتروني

2019/08/01 | 14:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد،اليوم الخميس، عن اعتقال 6 متهمين بالإرهاب والسرقة، والابتزاز الالكتروني والمخدرات في مناطق متفرقة من العاصمة.



وقالت القيادة في بيان

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