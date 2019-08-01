النفط يهبط بعد قرار مجلس الاحتياطي وزيادة الإنتاج الأميركي

2019/08/01 | 14:31

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العهد نيوز – متابعة

تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، لتسجل أول انخفاض في ستة أيام، بعدما أحبط مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) آمال البدء في

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