الحوثيون يهاجمون معسكرا في عدن

2019/08/01 | 14:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صنعاء – قُتل 30 شخصا على الأقل الخميس في هجومين استهدفا قوات الأمن في عدن في جنوب اليمن، بحسب ما أفادت مصادر

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