الطاقة النيابية تستضيف شركة نفط الشمال

2019/08/01 | 14:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

استضافت لجنة النفط والطاقة النيابية، ادارة شركة نفط الشمال، لمناقشة عدد من القضايا المهمة، بينها تهريب النفط الخام من الخطوط الناقلة.





وذكر بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “عقدت لجنة النفط والطاقة، اجتماعا برئاسة النائب هيبت الحلبوسي استضافت فيه فريد الجادر مدير عام شركة نِفْط الشمال ومدير قسم العقود قاسم ابراهيم سليمان ومدير هيئة نفط نينوى بشير محمد مراد لمناقشة عدد من القضايا المهمة”.





وأوضح البيان، انه “جرى خلال الاجتماع مناقشة وضع الحقول النفطية التابعة لشركة نفط الشمال والتي تدار من قبل الشركة والحقول التابعه لهم والتي تم السيطرة عليها من قبل حكومة اقليم كردستان بعد احداث داعش عام 2014 ، اضافة الى موضوع تهريب النفط الخام من الخطوط الناقلة للنفط”.





وتابع، انه “تم التباحث بموضوع حقلي نجمة والقيارة في محافظة نينوى وخطة الوزارة مع شركة سوناجول الانغولية المشغلة للحقلين وضرورة دعم محافظة نينوى وتوفير فرص عمل لاهالي المحافظة”.





وفِي سياق متصل، بحثت اللجنة “قضية شركة كار كونها هي التي شغلت حقول كركوك بعد سيطرت حكومة اقليم كردستان على حقول كركوك”.





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