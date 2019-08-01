2019/08/01 | 14:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد شياع السوداني تعدُّ أزمة السكن أبرز القضايا التي يعاني منها العراق حكومة وشعبا؛ وتزداد الأزمة كل يوم اتساعا وتنعكس اثارها على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والامني بشكل عام؛ وعلى الرغم من كونها مشكلة قديمة الا انها ازدادت بعد عام 2003 إذ تشير تقديرات وزارة التخطيط إلى أن العراق يحتاج إلى ثلاثة ملايين وحدة سكنية […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص أزمة السكن..كارثة قابلة للاحتواء المركز الخبري الوطني.

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