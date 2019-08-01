الحلبوسي وعبد المهدي يؤكدان اهميـة التنسيق بين البرلمان والحكومة لدعم تنفيذ البرنامج الوزاري

2019/08/01 | 14:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ، أهمية التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ودعم الحكومة في تنفيذ برنامجها الوزاري وفق التوقيتات المحددة، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.واستعرض الحلبوسي خلال لقائه اليوم مع عبد المهدي ، نتائج زيارته إلى دولة الكويت؛ لمناقشة سبل استثمار الأموال التي خصصت لاعادة إعمار العراق […]

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