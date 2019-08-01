2019/08/01 | 14:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن ـ فرضت الولايات المتحدة الأربعاء عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مستهدفة الناطق الرئيسي باسم البلاد مما يضر على

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رأس الدبلوماسية الإيرانية على لائحة العقوبات الأميركية) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رأس الدبلوماسية الإيرانية على لائحة العقوبات الأميركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).