الشمري يصل قطر ويجتمع مع رئيس وزرائها

2019/08/01 | 14:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … وصل وزير الداخلية ياسين الياسري، اليوم الخميس، الى قطر وعقد اجتماعا مع رئيس وزرائها عبد الله بن ناصر ال خليفة لبحث الملفات الامنية المشتركة بين البلدين.وذكر مكتب الياسري في بيان تلقت /بدر نيوز/، نسخة منه، ان “وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري والوفد المرافق له وصل الى دولة قطر”، مبينا ان […]

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