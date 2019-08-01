الوقف الشيعي يقيم دعوى قضائية ضد المنظمين لافتتاحية بطولة غرب آسيا بكربلاء

2019/08/01 | 15:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر مصدر في ديوان الوقف الشيعي، أن" الدعوى القضائية التي أقامها الديوان تأتي من منطلق تجاوز الجهات العراقية وتحديدا اتحاد كرة القدم العراقي المنظم للافتتاحية التي أقيمت على ملعب كربلاء الدولي بين المنتخب العراقي ونظيره اللبناني على خصوصية المدينة الدينية وقانون حماية المقدسات بعدها مدينة دينية لها خصوصيتها وقدسيتها".وأضاف ان" أجواء الاحتفال الذي تضمن فعاليات خارجة عن الآداب الخاصة بالمدينة صادر المنجز الوطني للعراق باحتضان البطولات الدولية".واكد، ان" الحق العام في ممارسة النشاطات الرياضية مضمون للجميع بيد ان المهم مراعاة خصوصية مكان إقامة البطولات لارتباطها المعنوي الكبير بمشاعر المؤمنين والمسلمين لا سيما في مدينة مثل مدينة كربلاء، التي تحتضن سيد شباب أهل الجنة الإمام الحسين وأخيه العباس (عليهم السلام) وعترتهم الطاهرة والصحابة المنتجبين".وكان ديوان الوقف الشيعي، في وقت ماض من اليوم، ان" حفل افتتاح بطولة غرب اسيا في ملعب كربلاء، انتهك قدسية المحافظة.انتهى..م.م

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