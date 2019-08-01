النزاهة تضبط أسماءً وهمية في قـوائم الأجراء اليوميين في صحة الديوانية

2019/08/01 | 15:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة النزاهة، الخميس، عن قيام فريق عملٍ من مكتب تحقيق القادسية من ضبط موظفٍ في دائرة صحة الديوانية؛ لقيامه بالتلاعب وإضافة أسماءٍ وهميَّةٍ في قوائم تحويل الأجراء اليوميِّين في الدائرة إلى صفة عقودٍ.دائرة التحقيقات بالهيئة أشارت في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، إلى أن "فريق عملٍ من شعبة التحرِّي والضبط القضائيِّ بمكتب تحقيق القادسية، الذي انتقل إلى دار المُتَّهم الواقعة في ناحية سومر، تمكَّن من ضبط المُتَّهم رئيس لجنة تحويل الأُجراء اليوميِّين إلى عقودٍ في دائرة صحَّة الديوانية؛ لقيامه بالتلاعب بأسماء الأجراء اليوميِّين، وإضافة أسماءٍ وهميَّةٍ إلى الأسماء الحقيقيَّة، مُبيِّنةً أنه تمَّ ضبط (830) معاملةً خاصَّةً بالأجراء اليوميِّين في الدائرة الذين تمَّ تحويلهم إلى عقودٍ في دار المُتَّهم، حيث قام بنقلها إلى هناك دون علم دائرته".وأضافت الدائرة إنه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمضبوطات، وعرضه رفقة المُتَّهم على قاضي التحقيق المختص الذي قرَّر توقيفه على ذمة التحقيق".الجدير بالذكر أن الهيئة أعلنت خلال الشهر الجاري عن تمكن ملاكاتها في مكتب تحقيق بابل، في عمليَّتين منفصلتين من ضبط مُوَّظفين في دائرتي الصحَّة والبلديَّة في المحافظة، لقيامهما بإضافة أكثر من (2700) اسمٍ وهميٍّ في قوائم تحويل الأجراء اليوميِّين إلى صفة عقودٍ.

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