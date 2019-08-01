الجنائية المركزية: السجن 15 عاما لأذرية عملت ممرضة لصالح داعش

2019/08/01 | 15:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة ‏الاتحادية، الخميس، حكما بالسجن 15 عاما على مدانة اذربيجانية الجنسية لانتمائها ‏إلى تنظيم "داعش".وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إن "الجنائية المكزية أصدرت الحكم بالسجن 15 عاما ضد مدانة اعترفت في التحقيق الابتدائي والقضائي بأنها سافرت مع طفلتها ‏وصديقتها إلى العراق بصورة غير مشروعة مروراً ب‍تركيا وسوريا وثم ‏‏العراق وسكنتا تلعفر في دار سلمها لها داعش مجاناً".‏وأضاف البيان، أن "المدانة عملت في مستشفى تلعفر كممرضة وبصفة قابلة مأذونة"، ‏لافتا إلى أنها "عزت سبب دخولها إلى العراق هو الانضمام إلى داعش الإرهابي وكانت ‏تتسلم مبلغ سبعين ألف دينار شهريا".‏

وأشار البيان، إلى أن "المحكمة وجدت الأدلة كافية لتجريم المدانة وفق إحكام المادة ‏الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".‏

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