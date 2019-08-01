النفط تعلن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام والايرادات المتحققة للشهر الماضي

2019/08/01 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النفط، الخميس، عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر تموز الماضي .

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