أسعار الأغذية العالمية تتراجع في تموز للشهر الثاني

2019/08/01 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) يوم الخميس إن أسعار الأغذية العالمية تراجعت في يوليو تموز للشهر الثاني على التوالي بعد ارتفاعها على مدى خمسة أشهر متتالية، متأثرة بانخفاض أسعار بعض الحبوب ومنتجات الألبان و

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