الحلبوسي وعبدالمهدي يؤكدان أهمية التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

2019/08/01 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، حيث أكد الجانبان أهمية التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.





وذكر بيان لمكتب الحلبوسي، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تدارس اللقاء الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية في البلاد، وآخر التطورات الإقليمية والدولية”.





وأكد اللقاء، “أهمية التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ودعم الحكومة في تنفيذ برنامجها الحكومي وفق التوقيتات المحددة، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين”.





وإوضح البيان، انه “استعرض اللقاء نتائج زيارة رئيس مجلس النواب إلى دولة الكويت؛ لمناقشة سبل استثمار الأموال التي خُصصت لإعادة إعمار العراق في مؤتمر الكويت الدولي للمانحين الذي عُقد في شباط/فبراير عام 2018، وتأكيد الجانب الكويتي الالتزام بمخرجات المؤتمر ودعم عمل الحكومة العراقية، والمساهمة في إعادة الإعمار، وتوفير الخدمات للمواطنين، وتحقيق الاستقرار”.

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