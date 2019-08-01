المالية النيابية تصدر توضيحاً بشأن تزوير في الموازنة المالية

2019/08/01 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أصدرت اللجنة المالية النيابية، توضيحاً بشأن تزوير يتعلق بإقليم كردستان في الموازنة المالية الاتحادية للعام الحالي ٢٠١٩.





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