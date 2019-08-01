بالوثيقة.. القضاء الاداري يصادق على اقالة محافظ الديوانية

2019/08/01 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

صادقت محكمة القضاء الاداري، على قرار اقالة محافظ الديوانية “سامي الحسناوي”.

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