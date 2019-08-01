بغدادي يتحصل على مرتبة الاول على العراق للفرع الاحيائي

2019/08/01 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التربية، عن اسم الطالب الذي تحصل على المرتبة الاولى على العراقي في الفرع العلمي الاحيائي.

وذكرت ان الطالب محمد عبد الخالق صحبت تحصل على معدل ٩٩.٨٦% من ثانوية كلية بغداد في منطقة زيونة.

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