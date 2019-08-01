2019/08/01 | 15:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: oXzvcMVYL8A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. احتفالية يوم الشباب العالمي في محافظة واسط - 2019/8/1) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. احتفالية يوم الشباب العالمي في محافظة واسط - 2019/8/1) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).