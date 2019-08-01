نائب يعتزم تقديم تقرير عن الجهات التي تتحمل فشل الحكومة والبرلمان

2019/08/01 | 15:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق كشف النائب احمد الجبوري، اليوم الخميس، عزمه تقديم تقرير عن الجهات التي تتحمل فشل الحكومة ومجلس النواب.وقال الجبوري في تغريدة اطلع عليها “يس عراق” ان “الاستبيان الذي قدمته هو لتقييم الاداء البرلماني وقطعا انا لست راضيا عن اداء البرلمان واداء الحكومة..واعتقد جازما ان رائيكم مهم وسوف يكون له تأثير كبير […]

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