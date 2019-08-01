استخدمت فيه الاسلحة والعصي والحجارة!!.. قتيل وجرحى بنزاع مسلح في اربيل

2019/08/01 | 15:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل : يس عراق اعلنت شرطة قضاء سوران شمال محافظة اربيل ،اليوم الخميس، عن مقتل شخص واصابة اخرون بجروح في نزاع مسلح على قطعة ارض.وقال المتحدث باسم الشرطة المقدم شمال بيواري، انه ‘قبل ظهر اليوم الخميس اندلع نزاع بين اسرتين جارتين في حي بختياري في قضاء سوران بسبب خلاف على متر ونصف المتر من الارض’.[…]

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