2019/08/01 | 15:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس بحث وزير الداخلية ياسين الياسري، اليوم الخميس، مع رئيس الوزراء القطري وزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني عددا من الملفات الأمنية الهامة ذات الاهتمام المشترك.وقال بيان صدر عن وزارة الداخلية تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “الياسري وصل قطر على رأس وفد امني وعقد حال وصوله اجتماعاً مع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الداخلية يبحث مع رئيس وزراء قطر الملفات الامنية المشتركة وكالة خطوة برس.

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