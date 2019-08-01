معمل الزجاج والحراريات بين الدمار والإهمال في الأنبار – تقرير

2019/08/01 | 15:23

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يعد معمل الزجاج والحراريات من اهم المعامل في الانبار لكنه تعرض الى الدمار والخراب ابان سيطرة داعش على المحافظة.

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