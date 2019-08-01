2019/08/01 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … أعلن محافظ بغداد فلاح الجزائري، اليوم الخميس، انطلاق عمليات الفرز الالكتروني للمتقدمين للتعيين في مديريات تربية بغداد الستة.وقال المحافظ في بيان على هامش زيارته الميدانية لمديريات التربية اجراء عمليات الفرز الالكتروني بحضور أعضاء مجلس النواب ولجان المحافظة، ان”الفرز الالكتروني سيستمر لمدة شهر كامل باستثناء العطل الرسمية، سيما وان مديريات تربية بغداد […]

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