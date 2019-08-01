2019/08/01 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت الكوادر الصحية والتمريضية المتعينة حديثاً في مستشفى الحكيم العام في النجف ، بصرف رواتبها المتأخرة منذ مباشرتها العمل قبل ثلاثة أشهر.وناشد المعتصمون أمام مقر المستشفى، دائرة صحة النجف ووزارة الصحة ،رفع هذه المظلومية ، و صرف رواتبهم المتأخرة .و أكد وكيل إدارة المستشفى الدكتور رائد شريف وقوف الإدارة مع مطالب المعتصمين لصرف …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكوادر الصحية والمتعينة حديثاً تنتظر صرف رواتبها منذ ثلاثة أشهر النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكوادر الصحية والمتعينة حديثاً تنتظر صرف رواتبها منذ ثلاثة أشهر) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكوادر الصحية والمتعينة حديثاً تنتظر صرف رواتبها منذ ثلاثة أشهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).