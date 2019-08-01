2019/08/01 | 15:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت معلومات صحفية بأن ألمانيا طلبت من وزارة الدفاع الأمريكية أن تسمح لها بتجهيز طائراتها بقنابل نووية.وأفادت نفس المعلومات أن وزارة الدفاع الأمريكية لا تزال تناقش هذا الطلب، مترددة في اتخاذ القرار خشية أن يثير تجهيز طائرات “يوروفايتر” الألمانية بالقنابل النووية أو الصواريخ ذات الرؤوس النووية، رد فعل روسيا الحاد لأن بإمكان مقاتلات “يوروفايتر” …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ألمانيا تريد امتلاك مقاتلات “نووية” النعيم نيوز.

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