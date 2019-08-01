2019/08/01 | 15:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

انتخبت لجنة الاعلام والاتصالات النيابية النائب عن كتلة صادقون الدكتور نعيم العبودي رئيسا لها.





وقال مراسل "العهد نيوز"، اليوم الخميس، ان "لجنة

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