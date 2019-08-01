2019/08/01 | 15:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المتحدث باسم الخارجية : الفريق العراقي بدأ اجتماعاته مع الوفود المشاركة بمحادثات استانا حول سوريا) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: alpdeIIC1TY
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المتحدث باسم الخارجية : الفريق العراقي بدأ اجتماعاته مع الوفود المشاركة بمحادثات استانا حول سوريا) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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