مكتبة متنقلة تقيم معرض كتاب في مخيم للنازحين

2019/08/01 | 15:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ زاخو ضمن نشاطها الثقافي، اقامت “مكتبة لينا المتنقلة” معرضٌ للكتاب في مخيم جم مشكو “للنازحين الايزيديين” بزاخو ضمن محافظة دهوك، وانطلق المعرض مساء اليوم 31/7/2019 وسيستمر ليومين متتاليين.“عادل مروان” صاحب المكتبة اوضح ل”ايزيدي 24″ “ان الهدف من المكتبة هو توفير الكتاب للقارئ الايزيدي الذي يواجه صعوبة ومعوقات في الحصول عليه لعدة …

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