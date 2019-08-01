سياسيون المان يطالبون ببرنامج خاص لإستقبال الناجيات الايزيديات

2019/08/01 | 15:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ متابعة دعا سياسيون ألمان بارزون إلى تخصيص برنامج لاستقبال النساء الإيزيديات من اللواتي يحتجن إلى الحماية مع أطفالهنّ.وتأتي هذه الدعوة قبل أيام من الذكرى السنوية الخامسة لبدء الإبادة الجماعية للإيزيديين في العراق على يد “داعش”.طالب ثلاثة سياسيين بارزين من عدة أحزاب ألمانية بتخصيص برنامج لاستقبال النساء الإيزيديات من اللواتي يحتجن …

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