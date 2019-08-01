لأصحاب القلوب القوية.. فندق على (حافة الهاوية)

2019/08/01 | 15:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فندق جديد سيكون وجهة لزوار النروج الباحثين عن المغامرة، إذ تعتمد فكرته على أن يبدو وكأنه

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