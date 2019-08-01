أخطاء مستمرة منذ 50 سنة عن يوم هبط أول إنسان على القمر

2019/08/01 | 15:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يزال تاريخ اليوم الذي وطأت فيه قدم أول إنسان سطح القمر غير واضح للآن، لأنه قد لا يكون

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