2019/08/01 | 15:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC انتخبت لجنة الاعلام والاتصالات النيابية النائب عن كتلة صادقون الدكتور نعيم العبودي رئيسا لها.وعقدت لجنة الاعلام والاتصالات النيابية اجتماعا تم خلاله انتخاب العبودي رئيسا لها في مجلس النواب.هناك تفاصيل اخرى بخصوص نعيم العبودي رئيساً للجنة الاعلام والاتصالات النيابية المركز الخبري الوطني.

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