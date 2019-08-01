العراق: تعديلات حكومية وتفاهمات حول إقالة عدد من الوزراء

2019/08/01 | 15:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر سياسي عراقي، الخميس، ان تعديلات حكومية ربما تقر بعد عيد الاضحى، فيما اشار الى وجود تفاهمات مع كتل تطالب باقالة عدد من الوزراء....

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