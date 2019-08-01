محافظ بغداد يتابع عمليات الفرز الالكتروني للمتقدمين لتعيينات التربية

2019/08/01 | 15:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ بغداد فلاح الجزائري انطلاق عمليات الفرز الالكتروني، اليوم الخميس، للمتقدمين للتعيين في مديريات تربية بغداد الستة.وتابع المحافظ خلال زيارته الميدانية لمديريات التربية اجراء عمليات الفرز الالكتروني بحضور أعضاء مجلس النواب ولجان المحافظة والجهات الرقابية ووسائل الاعلام وبكل شفافية ووضوح.واوضح المحافظ ” ان الفرز الالكتروني سيستمر لمدة شهر كامل باستثناء العطل الرسمية، […]

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